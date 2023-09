La pelea con Jack Perry fue lo que provocó el despido de CM Punk de AEW pero sus problemas con The Elite fueron en realidad lo más grave del Best in the World. Se metió con Kenny Omega, The Young Bucks y Adam Page, cuatro de los luchadores más importantes de la compañía, así como también de los más queridos por los fanáticos. Y nunca encontraron una solución. De hecho, uno de los motivos del lanzamiento de Collision fue para que no coincidieran todos ne Dynamite cuando el de Chicago volvió a la programación.

► ¿CM Punk iba a reunirse con The Elite?

Dicho esto, parece que las dos partes podrían haber tenido una reunión antes de que Punk fuera despedido recientemente. Nuestros compañeros de Fightful nos informan de ello, de los dos puntos de vista que existen en este sentido.

«Las personas cercanas a Punk afirman que la reunión estaba programada para llevarse a cabo, mientras que aquellos cercanos a The Elite insisten en que nunca iba a ocurrir. Hemos escuchado que al menos se planteó la posibilidad de una reunión, lo que parece ser algo en lo que todos los lados están de acuerdo. También hemos oído que hubo una breve interacción entre The Young Bucks y Punk en Londres, pero cuando preguntamos al campamento de Punk al respecto, quedó claro que estaba frustrado porque The Elite aún no estaba dispuesto a hablar con él».

También se apunta que «Punk no está hablando con muchas personas hasta ahora, es lo más silencioso que hemos escuchado de ese campamento en bastante tiempo. No hemos oído que Ace Steel se verá afectado. Todavía actúa como consultor externo y tiene un contrato hasta septiembre de 2024″.

Y de la misma manera: «CM Punk todavía cuenta con partidarios habituales dentro de la compañía, aunque no hemos oído hablar de nadie más que supiera que se estaba tomando la decisión, aparte de los miembros del comité disciplinario».