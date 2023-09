En la pelea estelar del UFC 291, Gaethje se convirtió en el nuevo campeón de la BMF al vencer por KO con una patada en la cabeza en el segundo asalto a Dustin Poirier. Masvidal estuvo en el evento y rodeó a Gaethje con el cinturón, dado que era el campeón inaugural de la BMF.

Desde la victoria, muchos esperaban que Justin Gaethje luchara contra el ganador de Islam Makhachev vs. Charles Oliveira 2 por el título de peso ligero. Sin embargo, Jorge Masvidal dice que si ‘The Highlight’ quiere estar activo, no le importaría salir de su retiro para enfrentarse a Gaethje por el cinturón de la BMF en 170 libras.

«Creo que debería defenderlo contra mí en 170, si me preguntas, hombre. Eso es lo que debería pasar. Si tuviera que volver al deporte. Eso es un gran «si». Eso es algo en el futuro, yo nunca knock off volver a la lucha, porque me encanta luchar. Me encanta luchar. Es mi pasatiempo favorito, es mi deporte favorito, es mi forma de vida. Por lo tanto, nunca puedo decir que no voy a luchar», dijo Jorge Masvidal a ESPN.

Justin Gaethje

«Creo que Gaethje debería mantenerse activo realmente. Lucha, sigue luchando, sigue compitiendo, sigue luchando contra los mejores del mundo porque eso es lo que se supone que debe hacer un malote hijo de p*ta: enfrentarse a todos.

«Nunca he dicho que no lucharé contra este tipo porque sea un grappler de alto nivel o contra este otro porque sea mejor golpeador que yo. Uno o todos, todos son iguales para mí. Gaethje tiene más o menos esa actitud, por eso es un hijo de p*ta malo. No esquiva a nadie. Ese tipo literalmente peleará con cualquiera. Un luchador, golpeador, jiu-jitsu tipo. Se enfrenta a todos, y eso es un gran requisito», dijo Masvidal.

Aunque a Jorge Masvidal le gustaría ver a Justin Gaethje defender su cinturón BMF contra él, dice que está fuera del grupo de la USADA y no está seguro de cuándo o si volverá a entrar.

Pero, si vuelve a la piscina USADA y luchar de nuevo, Masvidal está interesado en tratar de recuperar el cinturón BMF contra Gaethje.