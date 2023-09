Tom Aspinall listo enfrentar a Pavlovich si Gane no quiere

No se equivoquen, Tom Aspinall quiere pelear contra Ciryl Gane, pero no parece que el sentimiento sea mutuo.

Aspinall ha expresado mucho su deseo de pelear contra Gane a continuación mientras busca abrirse camino hacia el título de peso completode UFC, tanto es así que Aspinall voló a París para presenciar la pelea de regreso de Gane contra Serghei Spivac, que ganó por nocaut técnico en el segundo asalto .

Pero después de UFC Fight Night 226, Gane dijo que quería sentarse y esperar para ver qué sucedía en la próxima pelea por el título de peso completo de UFC entre Jon Jones y Stipe Miocic en noviembre.

Aspinall no intentará forzar las cosas, incluso si su opción número uno es pelear contra Gane.

«No soy un matón. Si él no quiere la pelea, no voy a intentar forzarlo. Quería entrar en la jaula. El UFC no quería que entrara en la jaula. Sí, si quiere pelear, está aquí. Si no quiere la pelea, ya veremos. Sé que soy un mal rival para él. Creo que estilísticamente es un buen enfrentamiento para mí, pero si él no lo quiere, lo entiendo”.

Si Gane insiste en no querer pelear contra Aspinall por el momento, el inglés no tiene problema en pelear contra alguien que pocos pesos pesados ​​se atreven a mencionar: Sergei Pavlovich.

“Bueno, eso solo deja a un tipo: el gran tipo ruso al que nadie quiere. Estoy feliz de dar un paso al frente y tomar eso. Estoy más que feliz de pelear contra Sergei Pavlovich. Se suponía que debía pelear dos veces antes. Las peleas no ocurrieron por alguna razón. Sí, hagámoslo. Estoy feliz de pelear contra cualquiera que me acerque al título