Ahora que CM Punk es un exAEW la pregunta es si tomará otro camino en la lucha libre profesional o colgará nuevamente las botas. Por la información de que disponemos, parece que será la primera opción. Y entonces surge otro interrogante: ¿hacia dónde? Menos la de la compañía All Elite, todas las demás puertas podrían estar abiertas. Incluso la de WWE, según apuntaban desde Fightful recientemente: «Siempre existe la posibilidad, pero hay mucha gente importante en el elenco de WWE que no lo quiere allí».

► ¿CM Punk quiere volver a WWE?

De hecho, en un nuevo informe, el mismo medio señala que The Best in the World habría expresado interés en esa dirección a finales de 2022. La verdad es que la idea que sacan a la luz es realmente interesante y hubiera sido un bombazo que se hubiera llevado a cabo. Aunque, ¿y el Campeonato Indiscutible de Parejas WWE?

«Personas cercanas a Punk afirman que alrededor de diciembre de 2022, Punk estaba dispuesto a abandonar AEW e incluso alentaba la idea para poder regresar a la WWE. Específicamente, hemos escuchado que deseaba aparecer en el Royal Rumble de 2023. Sin embargo, no hemos escuchado que WWE haya mostrado interés en ello, ni que AEW estuviera realmente considerando la idea de liberar a Punk en ese momento.»

El informe también mencionaba que una de las ideas rumoreadas que Punk tenía, aunque no se había confirmado con él ni con su equipo, llegó a oídos de algunos miembros del talento de la WWE. La idea era que Punk regresaría en el Royal Rumble de la WWE en 2023 y lucharía en WrestleMania contra la persona que eventualmente lo eliminara. Se decía dentro de la WWE que el nombre de Kevin Owens era el que se barajaba. Él acabaría encabezando el evento principal de la noche uno de WrestleMania.