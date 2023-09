Michael Cole en Raw: «Cody Rhodes solía ser EVP…»

Durante el WWE RAW de esta semana, Jey Uso hizo su debut como nuevo miembro del elenco de la marca roja después de haber sido transferido desde SmackDown gracias a Cody Rhodes. En Payback 2023 el pasado sábado, The American Nightmare dijo que utilizó sus influencias para devolver al samoano a la compañía tras haber este renunciado a ella semanas antes como consecuencia de su historia con The Bloodline. De momento, The Judgment Day ha intentado que se sume a su facción.

► Cody Rhodes solía ser EVP

Ya veremos qué le depara el futuro al luchador así como también cómo continúa The Bloodline Saga en las próximas semanas porque ahora queremos destacar un momento ocurrido durante el programa de esta noche mientras Main Event Jey Uso hacia su entrada al escenario. Como vemos en el video a continuación, haciendo referencia a lo ocurrido en el Premium Live Event, Michael Cole comenta que Rhodes solía ser vicepresidente ejecutivo, que era uno de sus roles en AEW.

“Cody Rhodes used to be an EVP guess he can get things done” 😂😂😂😂 – Michael Cole #WWERAW pic.twitter.com/aCUPvnHDx5 — FADE (@FadeAwayMedia) September 5, 2023

No es costumbre que en WWE hagan referencia a AEW, pero tampoco se trata de ninguna controversia, sino más bien de un momento divertido de quien actualmente es la voz del McMahon Empire. La verdad es que Cody tenía un notable poder cuando era All Elite y parece que también ahora que vuelve a ser Superstar, aunque en realidad no tiene un papel determinado más allá de ese. Puede que en un futuro, cuando se retire, pase a ser un WWE Official. Mientras tanto, lucha e influencia cuando puede.

Curiosamente, no hace mucho, La Pesadilla Americana recordaba la oficina que tenía en la empresa Khan:

«Si echo algo de menos de mi tiempo fuera, y fue una época tan divertida, lo único que echo de menos es que tenía una oficina en cada edificio. En esa oficina era de lo más divertido, no se hacían negocios, quizá un 5% de negocios y Brandi [Brandi Rhodes] era la que hacía negocios, el otro 95% éramos yo y mis colegas, gente nueva que entraba, gente que se escondía allí, cada semana teníamos el Nightmare Bar. Totalmente abastecido. Cuando los chicos y chicas terminaban de trabajar, echaba de menos esa oficina. Los perros estaban allí, Little Brodie [Brodie Lee Jr] estaba allí todo el tiempo. Realmente extraño la oficina. Lo que pasa es que algunos de los chicos van a los edificios y hacen una foto de dónde estaba mi habitación y me la envían. Es muy triste».