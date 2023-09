Eric Bischoff cree que no hay nada que investigar en la pelea de CM Punk y Jack Perry porque Tony Khan estaba allí y sugiere al presidente que sea sincero. Así mismo lo expresa en el pódcast Strictly Business, añadiendo que los fans de AEW recompensarían de buena manera que el mandamás les dijera la verdad.

► El incidente y la sinceridad

«Es otra cosa absurda, ¿sabes? Escucho esto mucho, ‘oh, está bajo investigación’. Tony estaba justo ahí, por el amor de Dios. Es lo que es. ¿Qué investigación? ¿Están llamando al equipo de CSI? Ese tipo de indecisión no funciona para mí, hermano. Este es el momento en que un líder lidera, y si eso significa [que tiene que decir], ‘todos ustedes que compraron boletos porque pensaban que CM Punk iba a estar en este evento, nos disculpamos’. La situación ocurrió y tenía que ser manejada de la manera correcta. Por el bien del resto del elenco y del negocio a largo plazo, nos disculpamos porque él no estará aquí esta vez. Tal vez la próxima vez. Asuman la responsabilidad. Es una herida, va a sangrar, va a doler. Cojearás un poco después. Pero la gente te respetará por eso, el resto del elenco te respetará, los fanáticos te respetarán.

«Puede que no les guste al principio, especialmente si compraron boletos porque querían ver a Punk. Pero en algún momento, la respuesta es sí o no. ¿Bajo investigación? Por el amor de Dios. Por mucha empatía que tenga por Tony y por mucho que esté tratando de ponerme en sus zapatos, porque he estado en situaciones similares en muchos aspectos, tienes que tomar una decisión. Ser indeciso y decir que no estamos seguros, les debes a tu audiencia decir si sí o si no estará. No hay nada de malo en eso, si necesitas un compromiso, porque fue anunciado, déjalo trabajar en el espectáculo y luego suspéndelo. Pero esto, no sé si lo hará o no lo hará, eso es débil. No me importa quién seas, no me importa cuánto ames AEW, eso es simplemente débil.»

«De hecho, se convertiría en un héroe. Las redes sociales son un festín de odio, obtendrás personas que reaccionarán de manera negativa, pero me aventuraría a decir que la gran mayoría de la audiencia tendría algún respeto por Tony por tener agallas y porque también respeta al resto del elenco, lo cual es importante. Aquí hay otra ventaja al tomar una decisión clara y dejar de jugar con la audiencia, eso hace que Punk sea responsable. Tony no estranguló a Jack Perry. Tony no hizo eso, ellos dos lo hicieron. Permíteles pagar el precio. Ese precio también incluye, además de si son suspendidos con o sin pago, tampoco sabemos eso, si son suspendidos sin pago, también pagarán el precio con la audiencia en lugar de estar enojados con Tony. No entiendo. Esto no es difícil. No tienes que llamar al FBI ni al Servicio Secreto. No tienes que hacer nada de eso, estabas justo ahí.»