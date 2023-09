«CM Punk no volverá a WWE»: Booker T

Las dos últimas semanas han sido frenéticas en cuanto a actualidad luchística. Desde los fallecimientos de Terry Funk y Bray Wyatt, la realización de AEW All In, hasta el fin de CM Punk como «All Elite»; noticia esta última que 72 horas después sigue generando numerosos titulares.

Y aunque quedan por aclarar varios puntos de esta salida, los focos ya están puesto sobre cuál será el futuro competitivo del «Best in the World», dando por hecho que no piensa colgar las botas. Presunción un tanto presurosa, valga la redundancia.

Fightful, incluso, afirma que Punk, durante su periodo de suspensión por el incidente en las postrimerías de All Out 2022, estuvo dispuesto a firmar nuevo contrato con WWE y redebutar allí en el más reciente Royal Rumble para establecer un choque contra Kevin Owens bajo los focos de WrestleMania 39. Sin embargo, según el medio estadounidense, WWE no mostró interés.

► Los puentes quemados por CM Punk

Booker T, habitual crítico con todo lo que dice y hace CM Punk desde que ambos coincidieran en WWE, ya expuso el pasado año, poco después de aquella trifulca con The Elite, las pocas opciones de ver otra vez a «The Second City Savior» dentro de un ring de McMahonlandia.

«CM Punk definitivamente ha sido muy polarizante en cuanto a los comentarios sobre WWE desde que se fue. Entonces, creo que sería difícil, sería realmente difícil para él tragarse su orgullo y volver a ese monstruo, ese demonio que creó muchos de estos problemas que él cree que tiene. Creo que sería ser duro en ambos lados».

Y ahora, con Punk ya como agente libre, Booker T, igualmente ante los micrófonos del podcast ‘Hall of Fame’, se sostiene en su creencia.

«No, no lo creo, para nada. No veo que vaya a ocurrir. Echa la vista atrás y mira algunas de las cosas que dijo CM Punk sobre WWE en los últimos siete u ocho años. Nada, tío, nada positivo. Y pienso lo que siempre he dicho, nunca sabes cuándo podrías cruzar otra vez ese puente. Nunca se sabe. Y pensar que vas a estar toda la vida en una misma compañía es una utopía. Por eso tienes que ser inteligente. Y no creo que CM Punk fuera inteligente cuando dejó WWE».

