Kevin Nash: «CM Punk necesita ayuda psicológica»

Si nos vamos a 2022 sí que encontramos algunos ataques verbales que el Big Daddy lanzó contra el Best in the World pero en 2023 –quizá dejando a un lado su premio a llorón del año en enero– no ha hecho más que defenderlo, ya fuera acusando a AEW a lanzarlo debajo de bus o «dándole permiso» para pintar el Campeonato Mundial AEW como el antiguo Campeonato Mundial de Peso Completo de la nWo. Por otro lado, más recientemente, en su pódcast, Kliq This, Kevin Nash dice que CM Punk necesita ayuda psicológica. Es importante señalar que sus palabras son previas a que el luchador de Chicago fuera despedido de la compañía All Elite, lo cual él mismo aconsejaba.

► Kevin Nash habla de CM Punk

«En serio, lo que veo en todo esto es que realmente necesita ayuda seria. Requiere asistencia mental. Cuando se vuelve destructivo, cuando hay una posibilidad de que esto le cueste millones de dólares, y sigue empujando y empujando.»

«Tienen que dejarlo ir. Te lo digo ahora mismo, amigo, si hubiera entrado y visto a alguien haciendo esa mi*rda, habría dicho: ‘Oh, si puede salirse con la suya, pues mierda, yo también lo haré’.»

«Creo sinceramente que Tony Khan necesita traer a alguien que ponga límites. Necesita traer a alguien que actúe como autoridad. Vince McMahon no toleraría esa mi*rda. Es una falta de respeto hacia Tony. En mi opinión, en este punto, Punk se comporta casi como un abusador, porque sabe que Tony no lo es, simplemente no está en su naturaleza.»