Hoy domingo 3 de septiembre, 24 horas después del fin de la «CM Punk Era» en AEW, cabe preguntarse si realmente este veterano gladiador firmó con la empresa convencido del proyecto, o lo hizo cual acto de despecho hacia WWE. Porque Punk no parece haber dejado atrás su célebre «pipebomb».

Cuando el «Best in the World» regresó aquel 20 de agosto de 2021, muchos (incluido un servidor), seguramente llevados por el entusiasmo, dimos por hecho que el gladiador reescribiría su legado gracias a AEW, casa de la que alguna manera fue inspiración, según unas palabras de Cody Rhodes antes del primer All In.

Pero Punk tampoco ha tenido un devenir satisfactorio bajo los focos de la gran alternativa a WWE, e irónicamente, ahora esta compañía supone su nuevo destino más lógico. Y entonces, surge una segunda pregunta: ¿guarda intenciones Punk de prolongar su carrera luchística, tras su desastrosa huida hacia delante?

Colt Cabana expuso en 2018 que CM Punk estaba desenamorado de la lucha libre desde su igualmente abrupta salida de WWE cuatro años atrás; una afirmación desmentida por Dax Harwood a inicios del presente año, asegurando que el arte del pancracio nunca dejó el corazón de «The Second City Savior».

Horas atrás, recogimos un par de reportes sobre el futuro de Punk. En ellos, se apunta a WWE como una vía un tanto improbable para el chicagüense. Pero esa pregunta, la de si Punk busca continuar entre las doce cuerdas, primeramente debe ser respondida. Y Justin Barrasso de Sports Illustrated nos saca de dudas.

