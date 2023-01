"CM Punk no perdió el amor por la lucha libre": Dax Harwood

Self High Five

Cuando CM Punk y Colt Cabana aún seguían siendo amigos, allá por junio de 2018, poco después de ganar el juicio contra el doctor Chris Amann, unas declaraciones de «Boom Boom» sobre el futuro del «Best in the World»reforzaron la previsión de que este nunca volvería a luchar.

«Hace cuatro años, Punk se desenamoró de la lucha libre, y este juicio no ha cambiado sus sentimientos hacia la industria».

Tan diferentes son las cosas hoy día que Punk y Cabana ya no se dirigen la palabra, y «The Second City Savior» incluso ha tenido tiempo de volver a los rings y desaparecer de ellos, como consecuencia de su conflicto con The Elite, precisamente detonado a raíz de unos comentarios de «Hangman» Page que tenían a Cabana de aludido.

► Dax Harwood cuestiona a Colt Cabana

Y aquellas palabras quedan ahora rebatidas vía Dax Harwood, quien precisamente días atrás expuso que su relación con Colt Cabana no es la mejor. Como enésimo extracto de la primera edición de su podcast de estreno, ‘FTR With Dax Harwood’, el 50% de FTR explica por qué Punk nunca perdió el gusto por el pancracio.