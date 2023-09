Kurt Angle: «Tony Khan no tiene el dinero de WWE»

«Es literalmente como si los internos estuvieran dirigiendo el manicomio en este punto, y toda la compañía parece un enorme auto de payasos lleno de jóvenes inmaduros, poco profesionales y centrados en sí mismos», señala Bischoff. «No todos, obviamente, no quiero abarcar tanto, pero nunca había presenciado algo así antes. ¿Te imaginas si Tony Khan hubiera podido comprar la WWE? No se puede manejar un auto de payasos en esta situación». Eric Bischoff no cree que a WWE le fuera bien con Tony Khan como mandamás.

► La venta de WWE

Pero la verdad es que el presidente de AEW mostró interés en comprar el McMahon Empire, que está en proceso de venta a Endeavor. Sin embargo, siempre hubo dudas sobre si realmente tenía el capital como para la adquisición, lo cual nunca sabremos con certeza. Aún así, Kurt Angle considera que no, según explica en Grue Rume Show. Es interesante recordar que el WWE Hall of Famer quería que la empresa All Elite le pagara $3 millones para disputar 10 combates.

«Es sorprendente porque los fanáticos toman partido. Eligen a su favorito. WWE sigue liderando, creo que siempre liderarán, no me malinterpreten, AEW lo está haciendo muy bien, han tenido calificaciones bastante buenas en ocasiones y han estado cerca de superar a WWE en calificaciones en ciertos momentos. WWE es simplemente un monstruo. Es una empresa valorada en 9 mil millones de dólares. Cuando tienes ese tipo de dinero respaldándote, es difícil competir. No me malinterpreten, Tony Khan también tiene dinero, pero no al nivel de WWE«.

Un detalle que conviene recordar es que WWE fue valorada en 9.3 mil millones de dólares después de venderse a Endeavor en abril. Shad Khan, el padre de Tony, tiene un patrimonio neto de 12 mil millones de dólares. Aunque una compra como la de la compañía luchística número uno conlleva mucho más.