Mark Henry valora junto a Bully Ray la decisión de AEW de despedir a CM Punk tras su última controversia en un episodio reciente de Busted Open Radio. El coach de la compañía All Elite apunta que el problema se ha terminado y que ahora todos los que se quejaban pueden dejar de hacerlo.

► AEW despide a CM Punk

Primero, The World’s Strongest Man contesta «Sí» cuando le preguntan si la compañía será un lugar mejor sin The Best in the World y añade:

«Ahora puedes irte libremente y no debería haber más quejas. El problema se ha ido. El supuesto problema se ha ido. Todo debería ser diversión y risas, como la orina de unicornio y mantas de arcoíris. Eso es lo que debería ser ahora. Estoy curioso por ver cómo va a ser. El problema está resuelto.»

Luego, Bubba compara a Punk con Dennis Rodman:

«Cuando Rodman se fue, el equipo empeoró. Cuando dejó Chicago, empeoraron. En San Antonio, empeoraron. Detroit también se vio afectado negativamente cuando se fue porque era un defensor sólido. ‘Voy a enfrentarme al mejor jugador del contrario y voy a hacerle la vida miserable. Va a afectar su juego ofensivo’. En lo que respecta a Punk, no se trata de afectar el juego ofensivo, sino del dinero, las entradas, los eventos en vivo y los asuntos financieros relacionados con la venta de productos con licencia y mercancía. El dinero se verá afectado. Sin embargo, todo está resuelto ahora. El problema se ha ido, y debería haber paz y prosperidad en la vida».

Dave LeGreca mencionó entonces que los fanáticos estaban cansados de hablar sobre el drama de Punk, a lo que Henry comentó: «¿Eso es culpa de Punk?» Tanto LeGreca como Henry estuvieron de acuerdo en que, en términos de percepción pública, se responsabilizaba en gran medida a Punk por gran parte de ello. Y para terminar Henry señala que las filtraciones a la prensa deben controlarse:

«Siempre ha habido soplones y espías. Debes frenar eso desde el principio y establecer castigos. Si descubres que alguien hizo esto o filtró eso, ¿cómo puedes confiar en esa persona? Debes imponer sanciones severas por ello. No creo que existan. Creo que la gente siente que, como máximo, recibirán un toque en la muñeca, por lo que seguirán exponiendo lo que sucedió detrás de escena. Es lamentable.»

