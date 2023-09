Estaba planeado que CM Punk expusiera el «Campeonato Mundial Verdadero» ante Ricky Starks en All Out 2023 pero el despido del Best in the World de AEW hizo imposible que la lucha se hiciera realidad. Fue entonces cuando apareció por sorpresa Bryan Danielson, quien había estado desaparecido de la programación desde que se lesionara enfrentando a Kazuchika Okada en Forbidden Door 2023. Los dos colisionaron en un combate de correas que The American Dragon acabó ganando.

► Bryan Danielson vs. Ricky Starks

Después del evento, Danielson realizó un breve análisis durante el cual elogió a Starks por cargar con él:

«Tuve un excelente oponente. Cada vez que la gente ve a Ricky Starks, cada vez que Ricky Starks tiene una oportunidad, la aprovecha al máximo. Seré el primero en decir que, esto está fuera de nuestras historias y lo que hacemos, él me llevó a través de ese combate. Soy bueno en ciertas cosas. Soy bueno en muchas cosas y tengo confianza para decirlo. Puedo encenderme, puedo hacer todas estas cosas, pero él fue quien me guió a través de ese combate».

El Dragón Americano también alabó la pasión e intensidad que el Absolute puso sobre el cuadrilátero y dio a conocer que utilizó algunos trucos, como no lanzar golpes sobre su brazo recién recuperado. Qué seguirá en adelante para los dos está por verse. Veremos qué ocurre mañana en Dynamite así como el sábado en Collision, donde quizá los dos sigan trabajando juntos, con Danielson sustituyendo a Punk como estrella del programa de los sábados y Starks como pienza fundamental.

Para ir entrando en calor, no te pierdas la previa ya disponible del nuevo show All Elite en SUPERLUCHAS. en el que se darán las consecuencias del pay-per-view: