Shawn Michaels está haciendo un buen trabajo al frente de NXT, con un muy estimable uso de talentos europeos, entre los que destaca Axiom, el gladiador español que ya es por derecho propio particular superhéroe de la marca dorada.

Aunque muchos seguidores compatriotas seguramente echen de menos a A-Kid, la identidad bajo la que el madrileño luchaba antes de su cambio de personaje, sobresaliendo durante el último lustro en la escena independiente y a posteriori bajo los focos de NXT UK.

Axiom no compite en las ligas alternativas desde que se dejara ver por la Japan Weekend Madrid 2022, en un evento producido por Revolution Championship Wrestling, casa afincada en la capital española. Allí, el 12 de febrero derrotó a Trashman (gladiador local) y un día después, hizo lo propio con Goldenboy Santos; oriundo de Portugal.

Y dentro de dos semanas, Axiom podrá reencontrarse con la escena «indie». Booker T lo anuncia para un combate contra Charlie Dempsey que tendrá lugar el 23 de septiembre, como parte del evento The Next Chapter de Reality of Wrestling, casa que regenta el comentarista de NXT.

‼️ BREAKING NEWS ‼️



Reality of Wrestling’s taking things to the NEXT Level with our #GrandOpening event on Sat, Sept 23rd bringing our fans incredible match ups they can’t see anywhere else.



— NXT SHOWCASE MATCH — @Axiom_WWE vs Charlie Dempsey



🎫 https://t.co/AOwmVtu55E pic.twitter.com/VuKdS7TPth