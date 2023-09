A Israel Adesanya le encantaría encabezar UFC 300

El campeón de peso mediano Israel Adesanya quiere ser parte de UFC 300. Adesanya (24-2 MMA, 13-2 UFC) defiende su título de peso mediano contra Sean Strickland (27-5 MMA, 14-5 UFC) en el evento principal de UFC 293 del sábado en el Qudos Bank Arena en Sydney. El cartel principal se transmite en PPV luego de las preliminares en ESPNews/ESPN+ y las primeras preliminares en ESPN+.

Se espera que UFC 300 se lleve a cabo en el primer trimestre de 2024, y el siempre activo campeón espera aterrizar en esa cartelera.

«Me encantaría titular eso, pero ya veremos. He visto UFC 100, ese fue Brock Lesnar vs. Frank Mir. UFC 200, eso fue (Miesha Tate contra Amanda Nunes). Soy aficionado a este deporte desde hace mucho tiempo. UFC 300, voy a tocar eso, porque sé que no voy a llegar a UFC 400. Así que definitivamente voy a llegar a UFC 300”.

A Adesanya le encantaría que su compañero de equipo de City Kickboxing, el campeón de peso pluma Alexander Volkanovski, también fuera parte de la cartelera, e incluso está dispuesto a cederle el puesto principal.

“Ése es uno del que voy a ser parte, y creo que Alex Volkanovski también debería ser parte. Seré coprotagonista de Alex Volkanovski. Ése es mi perro. Si no pelea, entonces lo encabezaré. Estoy seguro de que también hay otras personas. Conor (McGregor) probablemente intentará intervenir porque es una superestrella y conseguirá lo que quiera. Sí, ya veremos”.