Sanko: «Adesanya vs. Strickland será una pelea muy competitiva»

Laura Sanko cree que Sean Strickland tiene más posibilidades contra Israel Adesanya de lo que sugieren las probabilidades.

Adesanya (24-2 MMA, 13-2 UFC) defiende su título de peso mediano contra Strickland (27-5 MMA, 14-5 UFC) en el evento principal de UFC 293 del sábado en Qudos Bank Arena. La cartelera principal se transmite en PPV luego de las preliminares en ESPNews/ESPN+ y las primeras preliminares en ESPN+.

Sanko hará su debut como comentarista de PPV para el evento del sábado. Según BetMGM , Strickland es un gran perdedor de +500, lo que significa que una apuesta de $100 al retador obtendría una ganancia de $500. Adesanya es un favorito de -700, lo que significa que se necesitaría una apuesta de $700 al campeón para obtener una ganancia de $100. Pero Sanko no ve que la pelea haya sido tan desigual.

«Creo que Sean sabe lo que necesita hacer para ganar, y creo que esta podría ser una pelea más competitiva de lo que mucha gente cree. Sean tiene un estilo particular: a menudo hablamos de los muchachos que tienen técnicas realmente llamativas como difíciles de emular en el gimnasio. Yo diría que Sean Strickland sería muy difícil de emular en el gimnasio. No mucha gente puede mantener ese estilo particular de ritmo.

“Izzy es músico de jazz. Está ahí fuera doblando notas y siendo extemporáneo en su forma de expresarse. Sean Strickland es como el thrash metal. Está en tu cara y es implacable. Puede que no sea del agrado de todos, pero puede ser muy eficaz”.

Strickland ya tenía su oportunidad de convertirse en un kickboxer de élite, pero rápidamente fue noqueado por el ex campeón Alex Pereira en UFC 276 . Desde entonces, Strickland ha entrenado con Pereira, y Sanko dijo que si Strickland puede ejercer presión con cautela, podría tener éxito contra Adesanya.

“Entonces, si Sean puede entrar efectivamente y encontrar una manera segura de hacer que esta pelea sea más complicada. enfréntate a Izzy como lo hace con todos, pero hazlo de manera segura, a diferencia de lo que hizo en la pelea con Pereira. Quizás alargue la pelea un poco más.

“Creo que esta será una pelea más larga en realidad, a menos que Izzy lo duerma temprano de alguna manera. Incorpora el agarre. No hay caminos fáciles hacia la victoria para Sean, pero sí. Sean no va a ganar una pelea de kickboxing contra Israel Adesanya, pero Sean podría ganar una pelea”.