En AEW All Out 2023, cuando muchos tachaban al combate de indigno para un estelar de PPV, Orange Cassidy y Jon Moxley nos dejaron uno de los mejores 1 vs. 1 del año. Y como plus, además este marcó el final del gran reinado del «Freshly Squeezed», 326 días y 33 defensas después.

Se entiende que Moxley suponga el sucesor de Cassidy, pues el miembro del Blackpool Combat Club, por sus habituales implicaciones fuera de los focos de AEW, podrá hacer mayor honor al nombre del cetro: Campeonato Internacional. Sin ir más lejos, recientemente fue anunciado para el noveno aniversario de OTT.

Pero antes, Moxley disputará su segunda defensa. Si el miércoles en Dynamite se midió a AR Fox, mañana en Collision se las verá con Action Andretti. AEW justifica la oportunidad concedida a Andretti por su buen papel en la batalla campal de All Out 2023 y nos recuerda que logró una vez vencer a Chris Jericho.

Saturday Night #AEWCollision

LIVE from Cleveland @ 8/7c on TNT!
#AEW International Championship Open Challenge
@JonMoxley vs @ActionAndretti



After a great showing in the Charity Battle Royale, can Andretti pull off his 2nd major upset & defeat Mox to capture his 1st AEW gold?

«Sábado noche, AEW Collision «¡EN DIRECTO desde Cleveland a las 8/7c en TNT! «Reto Abierto por el Campeonato Internacional AEW «Jon Moxley vs. Action Andretti «Después de una gran actuación en la Charity Battle Royale, ¿podrá Andretti sacarse de la manga su segunda victoria sorpresa y vencer a Mox para conquistar su primer oro en AEW?»

Este capítulo de Collision será el primero sin CM Punk, tras ser despedido, y seguramente nada casual, el primero en el que aparezca Moxley.

► AEW Collision, en busca de los espectadores perdidos

Viene Collision de cosechar los peores números de su breve historia, y veremos si el añadido de Moxley mejora un poco esas cifras. No cabe duda de que la salida de Punk habrá provocado la pérdida de interés hacia Collision por parte de muchos seguidores.

A celebrarse desde el Rocket Mortage Fieldhouse de Cleveland (Ohio, EEUU), Collision presenta el siguiente cartel provisional.

CAMPEONATO INTERNACIONAL AEW: Jon Moxley (c) vs. Action Andretti

SEMIFINAL DEL TORNEO GRAND SLAM ELIMINATOR: Roderick Strong vs. Darby Allin

SEMIFINAL DEL TORNEO GRAND SLAM ELIMINATOR: ? vs. ?

Bullet Club Gold vs. ?

Bryan Danielson hablará

Following the brutal Strap Match at #AEWAllOut, we'll hear from 'The American Dragon' @bryandanielson THIS SATURDAY at #AEWCollision LIVE from Cleveland, Ohio!



Don't miss Saturday Night #AEWCollision LIVE at 8pm ET/7pm CT on @tntdrama!