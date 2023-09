Kelly Kelly es mamá: «¡Los gemelos han llegado!»

«Me siento increíble. He estado soñando con este viaje a la maternidad durante tanto tiempo y con formar una familia con mi increíble esposo, Joe. Ahora que está aquí, ha sido una gran experiencia. Creo que para mí, la razón por la que quería ser tan abierta sobre mi viaje fue por la respuesta positiva que recibí de tantos fanáticos y personas de todo el mundo, incluidos los hombres, después de compartir sobre mi aborto espontáneo […]«. A comienzos de 2023, Kelly Kelly anunciaba su embarazo.

En septiembre, la exluchadora de WWE anuncia que ha dado a luz a dos gemelos:

Our twins have arrived!! I can’t wait to share all the pics and videos so soon! We’ve been in our baby bubble taking in every minute of our babies, words can’t describe how I feel now that I am a mom to the Most perfect angel babies, just wait till you see their faces 🥹🙏♥️👶🏼👶🏼

— Barbie Blank (@TheBarbieBlank) September 13, 2023