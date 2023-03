Kelly Kelly habla de su embarazo y el de Carmella

“He ido y venido conmigo misma acerca de publicar esto porque no estoy buscando ningún tipo de simpatía, pero como hoy es el último día del mes de concientización sobre la pérdida de bebés y embarazos, quería compartir mi historia. Hoy fui tratada por un embarazo ectópico. Nunca pensé que me pasaría algo así, especialmente después de sufrir un aborto espontáneo temprano en septiembre. Nada puede prepararte para esta noticia después de obtener una prueba de embarazo positiva. Estaba cautelosamente optimista esta vez después de la pérdida temprana que ya había experimentado, pero esperaba lo mejor. Pasé 12 horas en la sala de emergencias el sábado cuando comencé a experimentar algunos dolores agudos en el lado izquierdo. Después de varias pruebas y ecografías, me dieron la devastadora noticia de que, en realidad, se trataba de un embarazo anormal […]“.

En octubre de 2022, Carmella realizaba esta declaración en redes sociales para dar a conocer qué había sucedido con su embarazo, contando que perdió el bebé e intentando que experiencias como la suya puedan tratarse con normalidad para que las mujeres (y sus parejas) que las sufren puedan contar con una ayuda aún mayor para salir adelante.

> Kelly Kelly habla del embarazo de Carmella

Un poco más de un año antes, en agosto de 2021, Kelly Kelly también sufrió un aborto. La ex luchadora de la WWE estuvo hablando recientemente de ello en GAW TV y compartiendo su punto de vista sobre lo ocurrido con la ‘Princesa de Staten Island’, y señalando que se sometió a un tratamiento de fecundación in vitro: “Es un tema del que no se habla“.

“Carmella salió y habló sobre su aborto espontáneo, y creo que es muy bueno para las mujeres porque es algo muy común. Es como si una de cada tres mujeres tuviera un aborto espontáneo en su vida. Se ve como: ‘Oh, Dios mío, esto está mal visto. No quiero que parezca que me pasa algo’. Pero creo que es tan normal ahora, y es bueno normalizarlo como: ‘Está bien, no estoy sola’”.

¿Qué te parecen las palabras de Kelly Kelly?