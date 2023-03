Kelly Kelly anuncia que va a tener su primer hijo

Unas semanas atrás, Kelly Kelly hablaba sobre el aborto espontáneo que sufrió Carmella, como también le sucedió a ella: “Carmella salió y habló sobre su aborto espontáneo, y creo que es muy bueno para las mujeres porque es algo muy común. Es como si una de cada tres mujeres tuviera un aborto espontáneo en su vida. Se ve como: ‘Oh, Dios mío, esto está mal visto. No quiero que parezca que me pasa algo’. Pero creo que es tan normal ahora, y es bueno normalizarlo como: ‘Está bien, no estoy sola’”. Más recientemente, en Entertainment Tonight, la ex luchadora de la WWE dio a conocer que está esperando su primer hijo junto a su esposo, Joe Coba.

“Me siento increíble. He estado soñando con este viaje a la maternidad durante tanto tiempo y con formar una familia con mi increíble esposo, Joe. Ahora que está aquí, ha sido una gran experiencia.

“Creo que para mí, la razón por la que quería ser tan abierta sobre mi viaje fue por la respuesta positiva que recibí de tantos fanáticos y personas de todo el mundo, incluidos los hombres, después de compartir sobre mi aborto espontáneo y cómo esa experiencia también los ha afectado. Las abrumadoras respuestas de ‘Muchas gracias por compartir su historia, desearía que se hablara más’, fue realmente todo lo que necesitaba para inspirarme y querer ser una voz fuerte y ser abierta y honesta sobre mi viaje de fertilidad. No quiero que las mujeres piensen que están solas o que van a ser menospreciadas o que piensen que algo anda mal con ellas, por lo que se avergüenzan de hablar de esto. Una de cada cinco mujeres lucha por quedar embarazada después de un año de intentarlo.

“Esto definitivamente significa tomar un descanso de la lucha libre por un tiempo, seguro, para concentrarme realmente en mi nueva familia. Me encanta tener la oportunidad de actuar para los fanáticos cada vez que puedo, y WWE siempre ha sido genial al dejar la puerta abierta para cuando quiera volver. Entonces, ¿quién sabe qué pasará en el futuro después del bebé? ¿Quizás tengamos un futuro luchador en nuestras manos?“.

