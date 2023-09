Montez Ford abre la puerta de WWE a CM Punk

«Quiero decir, no tomo esas decisiones. Cuido lo que digo en las entrevistas. Pero él (CM Punk) es ciertamente controvertido y hace que la gente hable. Así que, lo dejo en eso». Esto comentaba recientemente Drew McIntyre sobre CM Punk. No parece que esté en contra de la idea de que el ahora exAEW vuelva a WWE. Tampoco se siente que esté demasiado ilusionado con la posibilidad. Por otro lado, no está claro qué tan cerca estaría esto de suceder.

Nick Khan también dijo que no tienen más que respeto por él: «Escucha, solo tenemos respeto por Phil. Apreciamos su tiempo aquí. Valoramos lo que hizo y su intento de contribuir a la UFC. No son muchas las personas que pueden realmente entrar ahí y hacer lo que él hizo. Así que, cuando se trata de Phil, le deseamos nada más que lo mejor«.

► Montez Ford habla de CM Punk

Ahora -en The Happy Hour– es Montez Ford quien habla desde la WWE sobre el posible retorno del Best in the World. Él es el más positivo de los tres.

«Si me pidieran mi opinión al respecto, estoy totalmente abierto a todas las posibilidades, a talentos de todo el mundo, sin importar su origen. Creo que todos tienen algo valioso que aportar. Ya sea que la gente ame o no a esta persona en particular, y esto se aplica a cualquier Superestrella de la WWE, si están generando interés, temas de conversación y manteniendo a la gente hablando, eso es bueno para el negocio. Siempre estoy dispuesto a dar la bienvenida a alguien con los brazos abiertos. Si él quiere regresar por este camino, supongo que podemos tener una batalla y ver quién es el mejor representante de Chicago«.

A modo de curiosidad, Montez Ford nunca luchó con CM Punk, pues llegó a la empresa después de que este se fuera.