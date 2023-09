CM Punk: «No tengo nada que hacer durante los dos próximos meses»

El pasado año, antes de esas sonadas visitas a Raw y la «Impact Zone», CM Punk hizo una de sus primeras apariciones públicas tras ser suspendido por AEW en un evento de Cage Fury Fighting Championships, empresa de MMA para la que puntualmente ejerce de comentarista.

Allí, sus compañeros de mesa no dudaron en seguirle el juego cuando Punk dijo jocosamente que no querrían tenerlo en su vestidor como parte de una hipotética nueva promotora luchística. Referencia, claro está, a su trifulca con The Elite que marcó el final de su primera etapa en AEW.

Pasarían siete meses hasta que Punk reapareciera por la empresa de Tony Khan. Una segunda etapa ilusionante, con programa casi personalizado, Collision, y el apoyo de quienes aún no lo habían rechazado dentro de AEW. Pero de nuevo, su actitud hizo estragos, y hoy, Punk luce incluso más cerca de WWE que de regresar a la casa Élite.

► CM Punk juega con Survivor Series

Anoche, Cage Fury Fighting Championships volvió a servirnos de particular escenario para conocer el estatus de Punk, con su evento CFFC 125, casi dos semanas después de anunciarse el despido del «Best in the World». Y este, por ser su primera aparición televisiva desde AEW All In, no desaprovechó ocasión de jugar con seguidores y medios, comentando que de aquí a noviembre estará ocioso.

CM Punk on CFFC 125 (Cage Fury Fighting Championship) says he’s got time on his hands — for the next 2 months. pic.twitter.com/jGM2WAalUf — Wrestle Ops (@WrestleOps) September 16, 2023

«CM Punk en CFFC 125 (Cage Fury Fighting Championship [sic]) dice que no tiene nada que hacer durante los próximos dos meses».

Punk sabe que Survivor Series tendrá lugar el 25 de noviembre sobre la Allstate Arena, recinto ubicado en el área de Chicago (concretamente en Rosemont), y también sabe que la comunidad luchística de internet viene especulando con su regreso a WWE durante dicho «premium live event». Para el que, si han hecho cuentas ya, restan un poco más de dos meses.

Desconocemos, no obstante, la existencia de una cláusula anticompetitiva. Recientemente, Dave Meltzer comentaba la posibilidad de que Punk tuviera que esperar un año hasta calzarse otra vez las botas.

«Cuando [a Tony Khan en la rueda de prensa posterior a All Out 2023] se le preguntó por una cláusula no competitiva de Punk, dijo que no comentaría al respecto. Por lo que sabemos, en los contratos estándar de WWE si una de las partes es cesada por un motivo, hay una cláusula por la que no puede competir durante un año. Creo que si es algo que se lleva a juicio, sería difícil mantenerla durante un periodo tan largo de tiempo, a menos que la compañía siga pagando a la persona, particularmente cuando hablas de un contratista independiente».