Eric Bischoff cree que WWE es el último tren para CM Punk

¿Veremos a CM Punk en Survivor Series 2023, que tendrá lugar en Chicago? ¿O en Royal Rumble 2024, para así iniciar su camino hacia WrestleMania 40? Por ahora, ni siquiera sabemos si existe una cláusula no competitiva en el acuerdo que Punk mantenía con AEW, pero hasta que el veterano defina su siguiente paso, lógicamente hablaremos de WWE como gran escenario potencial.

La semana pasada, Eric Bischoff valoraba así tal vía en su podcast ’83 Weeks’.

«Podría ser interesante. Mira, una vez más, esto se enmarca en la categoría de ‘fantasy booking’, pero vamos a entretenernos por un momento. ¿Qué pasaría si, por cualquier razón, Paul Levesque en WWE decidiera: ‘Sabes qué, lo traeré y le daré una oportunidad’?

«Históricamente, WWE ha realizado este tipo de movimientos, como ya mencionaste. No obstante, Punk no podría imponer su voluntad en el vestuario de WWE. Se encontraría con resistencia si intentara hacerlo. Eso no se toleraría, y él lo sabe».