El bombazo del año, la salida de CM Punk de AEW, seguirá muy en boga hasta, cuanto menos, el momento en que el afectado rompa su silencio y sugiera su siguiente paso.

Así, mientras tanto, sólo cabe especular sobre el devenir del «Best in the World». Y vaya si ya han surgido informaciones. Hasta se ha dibujado el escenario de Punk compitiendo en el G1 Climax de NJPW.

Pero, obviamente, la vía más comentada y se diría que lógica, es la de un regreso de Punk a WWE. En caso, claro está, de que «The Second City Savior» tenga intenciones de seguir dando guerra (literal y figuradamente) en la industria luchística; vía que parece se da por hecho.

Y hasta hoy, no se había hablado de si Punk tendrá que afrontar una cláusula anticompetitiva antes de poder luchar en otra empresa. Llega entonces Dave Meltzer, vía Wrestling Observer Newsletter, para abrir el melón.

«Cuando [a Tony Khan en la rueda de prensa posterior a All Out 2023] se le preguntó por una cláusula no competitiva de Punk, dijo que no comentaría al respecto. Por lo que sabemos, en los contratos estándar de WWE si una de las partes es cesada por un motivo, hay una cláusula por la que no puede competir durante un año. Creo que si es algo que se lleva a juicio, sería difícil mantenerla durante un periodo tan largo de tiempo, a menos que la compañía siga pagando a la persona, particularmente cuando hablas de un contratista independiente».