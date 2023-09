AEW también ha despedido a Ace Steel

No tenía mucho sentido que Ace Steel continuara trabajando para AEW sin CM Punk en la empresa. Steel fue recontratado (recordemos, tras ser despedido por su participación en la trifulca de las postrimerías de All Out 2022) como mano derecha de Punk dentro de Collision, y su labor de productor se limitaba a los asuntos creativos relacionado con el «Best in the World».

Sin embargo, Dave Meltzer informó esta semana ante los micrófonos de la Wrestling Observer Radio que Steel no había corrido la misma suerte que Punk y que se preveía mantuviera su puesto.

«No les gustó que fuese recontratado, pero ahora es en plan, ‘bueno, ahí está’. Trabaja a distancia. No ha hecho nada malo. No he escuchado que alguien dijera: ‘Vale, ahora que Punk se ha ido, vamos a deshacernos de Ace’. Creo que estará allí y hará el mismo trabajo que está haciendo. Y no hay razón para que no lo haga».