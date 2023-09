El último aval para los defensores de CM Punk

Lucía muy atrayente la edición de AEW Collision de la pasada semana. Además de ser la última antes de All Out y contar con las implicaciones de Ricky Steamboat y Dennis Rodman, Tony Khan prometió dar respuesta a la pregunta del millón: ¿qué iba a pasar con CM Punk?

Y sin mayor demora, Khan abrió Collision micrófono en mano para informar que Punk había sido despedido de la empresa por el altercado que protagonizó junto a Jack Perry en All In London. Afortunadamente, el público de Chicago presente en el United Center no saboteó el show, y aunque se escucharon sonoros abucheos, AEW pudo continuar con el espectáculo.

Sin embargo, Collision tuvo la mala fortuna de emitirse bajo la misma franja horaria que Payback y que varios partidos de la liga universitaria de fútbol americano. Esto, sumado al ya de por sí poco propicio día de la semana y el extra de ser el sábado previo al «Labour Day», condujo a lo inevitable: Collision cosechó sus peores datos de audiencia desde su estreno en junio.

► CM Punk y Collision, un tándem que ya no será

Y ahora quiero recoger un interesante dato que proporciona Wrestlenomics.

«El inicio del primer cuarto del episodio de AEW Collision de este pasado sábado cosechó 472.000 espectadores. Después de que Tony Khan anunciara el despido de CM Punk, 89.000 personas cambiaron de canal, cayendo hasta los 383.000 espectadores, una pérdida del 19% de audiencia. El show quedó por debajo de los 250 mil espectadores al final del primer cuarto».

Esto viene a demostrar la popularidad de Punk, quien ya había hecho suyo Collision posicionándose como la cara del programa y otorgándole una identidad propia, a petición de Warner Bros. Discovery. Y entendemos que con la marcha del «Best in the World», los directivos del «mass media» No estarán rebosantes de alegría (especialmente David Zasloff).

Pero aunque se trate de una decisión perniciosa a corto plazo, que quizás mine la confianza existente entre AEW y WBD, a largo plazo debería ser una de las mejores que ha tomado Tony Khan. Casualidad o no, la pérdida de candencia del producto se dio tras las primeras polémicas protagonizadas por Punk.