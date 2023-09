Jake «The Snake» Roberts no lucha desde 2018 -aquel día venció a un luchador llamado IamThePROVIDER en el evento BBOW No Limits Pro Wrestling; ese mismo año tuvo otros dos combates, ambos en Canadian Wrestling’s Elite- pero quiere hacerlo nuevamente para patear el trasero de Vince McMahon como hizo con Ricky Steamboat, según señala en The Snake Pit. Nunca durante su carrera tuvo la oportunidad de verse las caras con The Chairman en una lucha.

► Jake Roberts apunta a Vince McMahon

«Vince McMahon, para poder darle una paliza«, dijo en tono de broma. «Me encantaría hacerle un DDT a ese tipo en una silla. Lo estrellaría contra el asfalto como hice con Ricky Steamboat».

Cuando habla de The Dragon, The Snake hace referencia a su rivalidad en 1986, de la cual hablaba no hace mucho también:

«Nos presentaron el plan del combate y dije: ‘Espera, espera, espera, … no puedo hacerle un DDT en el suelo’«, dijo Roberts. «Eso lo mataría. Y ellos respondieron: ‘Eso es precisamente lo que queremos'». Roberts recuerdaba también que advirtió a Steamboat que ese movimiento realmente le causaría daño y contaba que trató de persuadir a Steamboat para que no lo hiciera. Sin embargo, según Roberts, Steamboat estaba decidido a llevar a cabo la maniobra.

«Discutimos hasta el momento justo antes del combate», continuó. «Salimos y lo hicimos, y cuando intenté levantar a Ricky, me di cuenta de que estaba completamente inconsciente«. Roberts tuvo que cargar a Steamboat y llevarlo de vuelta al ring, casi lastimándose en el proceso. Una vez que finalmente logró que Steamboat regresara al cuadrilátero, Roberts dijo que su cuerpo parecía sin vida, y en medio de toda la confusión, no pudo verificar el pulso de Steamboat. Los oficiales de WWE subieron al ring para separarlos, y Roberts recuerda haberle dicho al organizador George Scott, quien ordenó el DDT en el suelo, que eso era culpa suya. «Quería llorar», afirmó Roberts. «Estaba tan consternado. Todavía estoy afectado por ello«.