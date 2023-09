Tiempo atrás, bajo los focos de WWE, parece que la relación laboral entre Chris Jericho y CM Punk fue bastante positiva. Pero bajo los focos de AEW, por los reportes que hemos conocido durante este último año, diríamos que no tanto.

Antes de que se produjera el sonado incidente en las postrimerías de All Out 2022, Jericho había elogiado la «mitología» en torno a Punk, si bien igualmente quiso expresar que AEW no necesitaba de ella. Ergo, tras el cisma en el vestidor de la empresa que supuso aquella trifulca, Jericho se puso del lado de The Elite, llegando a tachar a Punk de «cáncer» y asegurando al elenco que el «Best in the World» no volvería a trabajar para AEW.

Transcurridos los meses, el pasado abril la cordialidad volvió a restablecerse con una reunión donde FTR y Tony Khan ejercieron de «mediadores», sin la participación de The Elite, de cara al regreso de Punk. Incluso se comentó la posibilidad de que el primer combate de «The Second City Savior» en su nueva etapa fuese contra Jericho.

Finalmente, Punk y Jericho nunca llegaron a compartir ring en AEW. El primero quedó fuera de la empresa como consecuencia de su pelea con Jack Perry durante All In London.

Ante tales precedentes, esperábamos como agua de mayo que Jericho se pronunciase sobre el bombazo informativo del año. Cosa que «The Demo God» ha hecho en el más reciente episodio de su podcast, ‘Talk Is Jericho’. Y el veterano quiso mostrarse muy correcto.

« Es una pena lo que pasó. Pero Tony Khan tomó su decisión . Y como dije, CM Punk fue una parte muy importante de AEW en el tiempo que estuvo aquí , y si uno va a marcharse, sin duda se marchó por todo lo alto teniendo un buen combate con Samoa Joe en un estadio completamente lleno. Bueno, no completamente lleno, pero el evento que más boletos vendió en toda la historia. Y bueno, eso es lo que opino al respecto».

Previamente, Jericho compartió una curiosidad, también relacionada con Punk.

«No quiero extenderme ni profundizar, pero debería dar cuenta de ello, por supuesto. CM Punk ya no está en AEW y el de Wembley fue su último combate. Vaya manera de irte si vas a irte. Hablé con él un poco. Yo iba a hacer un frankensteiner desde la tercera cuerda, y sé que él algunas veces lo hace. Tenía curiosidad de si él lo iba a hacer, así que fui y hablé con él un poco y le pregunté si iba a hacerlo. Me dijo que no iba a hacerlo. Entonces le dije que yo iba a hacer el GTS con la cara muy seria. Y pienso que por un segundo creyó que yo iba a hacerlo. Y yo bromeaba, claro. Así que sí, lo vi ese día».