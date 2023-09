Tai Tuivasa buscará recuperarse de forma contundente en casa.

Tuivasa (15-5 MMA, 8-5 UFC) se enfrenta a Alexander Volkov (36-10 MMA, 10-4 UFC) en la pelea estelar del sábado en el UFC 293 en el Qudos Bank Arena de Sydney. El combate principal se retransmitirá en pago por evento tras las preliminares en ESPNews/ESPN+ y las preliminares tempranas en ESPN+.

Estilísticamente, Tuivasa cree que puede acercarse al más alto Volkov.

«Creo que es un gran rival. Creo que va a ser una gran pelea«, dijo Tuivasa a MMA Junkie y otros periodistas en el día de los medios del miércoles. «Obviamente, todo el mundo sabe lo grande que es, y no creo que le vaya muy bien conmigo en el pecho y viniendo hacia delante».

Tuivasa intentará romper una racha de dos derrotas consecutivas. Viene de perder el combate de la noche por nocaut ante Ciryl Gane, seguido de una rápida derrota por nocaut ante Sergei Pavlovich.

«En mis dos últimos combates me he escondido«, declaró Tuivasa. «Salgo a por todas».

Tuivasa se conforma con seguir enfrentándose a rivales de alto nivel. Antes de su patinazo, «Bam Bam» había noqueado a sus últimos cinco rivales, incluido el ex aspirante al título Derrick Lewis.

«Ése es mi objetivo», afirmó Tuivasa. «Si quiero pelear, quiero pelear con los mejores. He luchado contra los mejores (y) he conseguido una paliza en mis dos últimos combates, pero ahora soy el número 5 o lo que sea. No hay peleas fáciles aquí arriba, y no busco peleas fáciles.

«Me ofrecieron a Volkov y dije que sí, y creo que va a ser una gran pelea. Si, no va a ser aburrido, no vamos a estar abrazándonos los (15) minutos«.