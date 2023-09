A comienzos de octubre de 2022, Cathy Kelley hizo su retorno a WWE después de dos años alejada no solo de la compañía sino de la lucha libre profesional, realizando otros proyectos, como su entrada al mundo del cine; tuvo un papel en la serie de Netflix ‘#blackAF’. Entonces volvió al rol que tenía antes de irse, el de entrevistadora, desde su llegada en 2016.

Recientemente, en una aparició en Out Of Character with Ryan Satin, Kelley recordó los problemas que tuvo en aquellos seis años.

► El pasado de Cathy Kelley

«Fue realmente desafiante. En ese momento, mencioné que me retiraba por razones de buscar otras oportunidades, y aún creo que podría haber perseguido todas esas metas dentro de la WWE. Sin embargo, sentí en ese momento que realmente necesitaba alejarme. Mi salud mental había disminuido considerablemente, ya que he luchado con la depresión, ataques de pánico y ansiedad desde la secundaria, en momentos intermitentes. Fue realmente difícil. Como mencioné antes, la presión de cometer errores en la televisión en vivo durante la primera etapa pesó sobre mí durante un tiempo. Luché por alcanzar el lugar en el que quería estar, que era como entrevistadora detrás del escenario en uno de los programas principales. Me dijeron que era demasiado alta, que tenía cabello castaño, y que ya tenían suficientes chicas con cabello castaño, así que me teñí el pelo de rubio. Hubo muchas cosas que intenté hacer, como crear programas en vivo para el contenido digital, para demostrar que podía hacer presentaciones en vivo.

«Fue una constante batalla cuesta arriba para demostrar mi valía, y llegó un punto en el que parecía que simplemente no iba a suceder. Recuerdo haber tenido una conversación con Michael Cole, quien ni siquiera era mi jefe en ese momento, después de hacer todas estas apariciones en vivo con NXT y que me dijeran que no iba a suceder. Fue realmente desalentador. Recuerdo que en los últimos meses, lloraba todos los días, mis amigos cercanos y mi familia lo sabían. Sonreía en el trabajo la mayor parte del tiempo, aunque hubo una o dos veces que me rompí. Parecía que el sueño que tenía, ya sea que se me hubiera prometido desde el principio o no, no se materializaría allí. En ese momento me dijeron que tendría trabajo allí hasta los 87 años si lo deseaba. Podría haber seguido haciendo contenido digital, produciendo y creando contenido, pero eso en última instancia no era mi objetivo».

«Es realmente desalentador cuando tienes una meta que deseas alcanzar. Me incluían en un guión, y luego me decían que el segmento en realidad no ocurriría en el evento de pago por visión, y luego veía a otra persona en esa posición. Se vuelve muy desmoralizador después de un tiempo. Terminé quemándome al final también. Estaba tratando de demostrarme a mí misma, demostrar que era la opción correcta para estar en esa posición. No solo iba a NXT, no solo hacía presentaciones en el estudio en Stamford, no solo iba a los programas principales y a los eventos de pago por visión en ese momento, sino que también estaba ideando otros conceptos y al final, terminé agotándome. Eso es realmente lo que sucedió. No creo que fuera necesariamente una cuestión de comparación, era simplemente mi deseo de estar en esa posición. Competía conmigo misma, no creo que compitiera con nadie más. Quiero que mis amigos tengan éxito, quiero que la gente a mi alrededor tenga éxito, pero en esa posición específica, eso era lo que quería lograr. Era el rol en el que sentía que era la mejor«.

