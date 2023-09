El mayor show en la historia de AEW, All In London, será recordado, desgraciadamente, también por cuestiones alejadas del ring. Y como constante desde que CM Punk se unió a la empresa, con este veterano de sospechoso habitual.

Conocemos bastantes detalles sobre el altercado que Punk y Jack Perry protagonizaron poco antes del inicio del cartel principal de All In London, y que llevaron a que finalmente Tony Khan tomara la decisión de prescindir de los servicios del «Best in the World» (y de suspender indefinidamente al chico de la jungla).

Ironías de la vida, Punk supuso la inspiración, según declaraciones hechas por Cody Rhodes, para el primer All In. Y la versión 2.0 de aquella cita de 2018, hace apenas dos semanas, marcó el final de «The Second City Savior» como «All Elite».

► CM Punk y The Elite hicieron historia

Días atrás, Chris Jericho dejó una curiosa aportación a través de su podcast, revelando la conversación que mantuvo con CM Punk entre bastidores de All In. Algo que no nos pareció sorpresivo, pues en abril estos gladiadores se reunieron para limar cualquier aspereza, consecuencia de la suspensión del chicagüense por aquella infame trifulca en las postrimerías de All Out 2022.

Pero lo que no esperábamos era escuchar que Punk y The Young Bucks igualmente interactuaron. Eso sí, de manera bastante más breve.

Sean Ross Sapp de Fightful informa que antes del inicio de All In London, Punk y los Bucks se cruzaron por los pasillos del Wembley Stadium y si bien muchos temieron lo peor, no se produjo ningún conflicto.

Mientras, Bodyslam.net reporta lo siguiente.

«Una fuente que estuvo presente durante la interacción antes de All In señaló a Bodyslam.net que Punk fue breve, diciendo simplemente a Matt y Nick Jackson: ‘Vamos a hacer historia’. Punk se fue amistosamente, y la interacción fue bien, como originalmente se había publicado».

Las informaciones de Sapp y Bodyslam.net podrían conectarse con cierta línea escrita por Dave Meltzer en el más reciente Wrestling Observer Newsletter.

«Una persona muy cercana a la situación dijo que los Bucks habían dicho que si Punk hubiera estado seis meses sin causar problemas, habrían estado dispuestos a sentarse a hablar con él y trabajar juntos».

La narrativa de los tres reportes citados dibuja un escenario en el que Punk luce como el único responsable de su caída en desgracia, sugiriendo incluso un ucrónico CMFTR vs. The Elite en caso de que el «verdadero» Campeón Mundial AEW no hubiera tenido ese pelea con Jack Perry. Tal vez estemos ante una versión muy parcial de los hechos, pero en definitiva, «Punk screwed Punk».