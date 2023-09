Eddie Kingston ya advirtió a Claudio Castagnoli en 2021 que no se le ocurriera firmar con AEW. Pero el suizo desoyó las palabras de «The Mad King», y cuando un tipo que tiene ese sobrenombre lanza una amenaza, suele cumplirla.

Y así estamos hoy en AEW, cual campo de batalla día sí día también para la muy personal rivalidad que mantienen Kingston y Castagnoli. Aunque los veteranos enemigos aún no se han visto las caras individualmente bajo los focos de AEW. Su anterior mano a mano se dio en ROH Supercard of Honor 2023, donde Castagnoli retuvo el título mundial de la otra casa luchítica regentada por Tony Khan.

Pues bien, Kingston y Castagnoli por fin se medirán dentro del producto Élite, luego de que el Campeón de Peso Abierto NJPW STRONG retara ayer al Campeón Mundial ROH a un duelo en Grand Slam, con ambos oros sobre la mesa. Castagonil aceptó, pero con la condición de que Kingston deberá darle la mano en señal de respeto una vez lo derrote.

Aclarar que AEW no ha determinado si el combate tendrá lugar en Dynamite Grand Slam o en Rampage Grand Slam.

