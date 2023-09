CM Punk puede volver a AEW, cree Dave Meltzer

Tuvo CM Punk que cargar contra «Hangman» Page en televisión nacional, hacer lo propio durante la rueda de prensa posterior a AEW All Out 2022, agredir a algún que otro miembro del grupo y finalmente tener un altercado con Jack Perry donde volaron monitores cerca de Tony Khan para que este decidiera despedirlo.

Sabía Punk de su popularidad, y por ello, seguramente se permitiera el lujo de actuar así, amenazando con su marcha en varias ocasiones. Porque de no ser un luchador mediático (aunque sus estadísticas competitivas resulten cuestionables), el «Best in the World» ya llevaría más de un año fuera de AEW.

Entendemos que Punk y la empresa no han separado sus caminos de forma muy amistosa. Y una evidencia sería el despido también de Ace Steel, cual purga hacia todo lo que pueda oler al «verdadero» Campeón Mundial AEW. Una casa, irónicamente, que le hizo recuperar el gusanillo competitivo, en teoría tan distinta a WWE y sus politiquerías.

► ¿Una segunda oportunidad para CM Punk?

Esta semana, dentro del Wrestling Observer Newsletter, CM Punk ocupa bastantes páginas, y Dave Meltzer deja una consideración que merece la pena recoger.

«Si WWE no lo firma, no descartaría que AEW le diera otra oportunidad, por muy loco que suene, por esas razones, aunque sería muy difícil. La firma de Punk demostró ser muy grande para AEW. Si generas dinero a esos niveles en este negocio, la gente siempre te dará otra oportunidad. Pienso que quienes creen que la carrera luchística de Punk está terminada van a ver que están equivocados».

Punk se ha demostrado rentable, pero un servidor diría que no hasta el punto de justificar una recontratación. Y claro está, primeramente deberíamos saber si «The Second City Savior» accedería, pues tal vez, después de todo, sean ciertas esas afirmaciones de que buscaba su despido.