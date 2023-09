Más tarde, Sean Strickland, aspirante al peso medio de la UFC, entrará en el centro de atención del pago por evento estelar y competirá con el oro en juego por primera vez.

Strickland, que actualmente ocupa el número 5 en la clasificación de las 185 libras, se encuentra en suelo australiano para disputar en el UFC 293 el combate más importante de su carrera hasta la fecha. Será cabeza de cartel en el Qudos Bank Arena de Sydney junto a Israel Adesanya.

En un principio, se esperaba que «The Last Stylebender» se enfrentara a su rival australiano Dricus Du Plessis. Pero cuando el sudafricano decidió no dar la vuelta tras su victoria de julio, «Tarzán» recibió finalmente la llamada.

Tras perder un par de combates contra Alex Pereira y Jared Cannonier el año pasado, una racha que siguió con victorias sobre dos nombres fuera del top 10 de la división, se espera que Strickland se quede a un paso de coronarse campeón.

Sin embargo, tanto si lo consigue como si no, un ex luchador reconvertido en analista cree que Strickland ya ha cimentado su nombre en los libros de historia.

► Sonnen habla sobre la «improbable» oportunidad de Strickland

En un vídeo subido recientemente a su canal de YouTube, el ex contendiente del peso medio y semicompleto de la UFC, Chael Sonnen, habló del UFC 293 y del combate que ocupa el centro del cartel del evento.

El «American Gangster» señaló el pasado de Strickland como peso welter y sus dos derrotas del año pasado, al tiempo que lo calificó como el líder de todos los tiempos en un área.

«Sean Strickland es el retador al título de la UFC más improbable de la historia... No digo que no lo merezca», dijo Sonnen. «Cambiar de categoría de peso en la UFC es algo muy difícil de hacer, No es algo que quieran que se haga… No es realmente la forma en que se hace … Si tienes un récord de 5-3, no fuiste campeón, no fuiste una amenaza para ser campeón, no estás clasificado como si fueras a ser campeón, no eres una estrella… Es muy poco probable que puedas subir de categoría.

«No sólo subió, se convirtió en un evento principal. No sólo se convirtió en un evento principal, sino que fue clasificado número seis en el mundo«, continuó Sonnen. «Le dio una oportunidad a un desconocido, Alex Pereira… Sale ahí, pelea a su estilo, pero acaba perdiendo el combate… Luego se enfrentó a Cannonier… perdió la pelea. Ahora tienes a un tipo que ha perdido dos peleas en el último año natural, una de ellas por nocaut, que está a punto de pelear por un campeonato del mundo. Eso es improbable».

Aunque probablemente esa no sea exactamente la reputación y el trozo de historia que «Tarzán» persigue con su viaje a través del mundo, podría hacer más dulce una posible victoria inesperada más tarde el próximo sábado en la noche.

Strickland y Adesanya encabezan un cartel en el que también se enfrentarán Tai Tuivasa y Alexander Volkov, así como Manel Kape, Tyson Pedro y «Diamante de sangre».