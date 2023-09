AEW amplía cartel de Dynamite Grand Slam 2023

Está viviendo AEW un verano a lo grande, no sólo por la realización de All In London, sino porque a este evento le siguió nueva entrega de All Out y en menos de dos semanas, le seguirán nuevas ediciones de Grand Slam.

Como venimos recogiendo, AEW ha reservado sus mejores naves para el Dynamite correspondiente. MJF tendrá defensa del Campeonato Mundial y Saraya hará lo propio con el Campeonato Mundial Femenil. Y además, ayer se confirmó un atractivo duelo entre Chris Jericho y Sammy Guevara.

Con mucho bagaje narrativo detrás, el mayor de cualquier combate que ambos luchadores hayan disputado bajo los focos de AEW, Jericho y Guevara acordaron ayer, amistosamente, dirimir sus diferencias sobre el ring, tras reproches por parte de «The Spanish God» acerca del egoísmo de «Le Champion».

Mientras, el torneo que determinará el retador de MJF en Grand Slam continuó, con Samoa Joe y Penta El Zero M imponiéndose a Jeff Hardy y Jay Lethal, respectivamente, para alcanzar las semifinales, donde se enfrentarán entre sí, hoy en Collision. Por el otro lado del cuadro, Roderick Strong irá contra Darby Allin, también previsto para esta noche.

La final de este «Grand Slam World Championship Eliminator Tournament» tendrá lugar en el siguiente capítulo de Dynamite (13 de septiembre).

A celebrarse desde el Arthur Ashe Stadium de New York (New York, EEUU) el próximo miércoles 20 de septiembre, AEW Dynamite Grand Slam presenta el siguiente cartel provisional.

