Grayson Waller está abriéndose camino en el main roster de WWE después de haber alcanzado a ser uno de los rostros principales de NXT durante sus años en desarrollo. Y ahora que ha tenido tiempo de acomodarse a su nueva situación sabe bien cuales son las diferencias de trabajar en un sitio o hacerlo en el otro; las señala en After The Bell.

► Grayson Waller se acuerda de NXT

«Los viajes definitivamente son una diferencia. Llevo haciéndolo unos meses, y no puedo quejarme demasiado cuando alguien como Rey Mysterio ha estado viajando por todo el mundo durante años. Pero con NXT, terminas un show y estás en tu propia cama cinco minutos después. Eso era un sueño. Ahora, estoy en Canadá, tratando de pasar por las aduanas. Luego voy a Alabama, después a Pittsburgh. Estoy en todos estos lugares diferentes y es mucho tiempo lejos de casa, pero para ser honesto, me está gustando bastante. Esta es la primera vez que experimento muchos de estos lugares. Algunos de ellos son terribles, otros están bien, pero el viaje puede ser duro a veces».

En la misma entrevista, el luchador de Australia insulta a la ciudad de Nueva York diciendo no entender por qué es tan famosa:

«Nueva York es, sin duda, el peor lugar en el que he estado en mi vida. No puedo creer que sea un lugar famoso. Es desagradable, caminas por allí y huele mal. Es un lugar difícil de estar, simplemente no disfruté nada de ello. Pero recientemente fui a Filadelfia , que tiene mala fama, y fue genial. Me encantó. Creo que fue porque estuve allí en verano, tienen como tres días de sol al año, así que aprovechan al máximo. La próxima vez que vaya, probablemente será horrible».