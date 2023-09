Ya han sido varios lo que desde WWE han hablado del posible retorno de CM Punk. «Soy la persona incorrecta para hacer esa pregunta, y eso es la verdad. […] Las cosas están sucediendo en tiempo real; solo Dios sabe lo que va a suceder al final de todo esto». Esto lo decía Road Dogg. «Le deseo lo mejor. ¿Sería genial volver a verlo? Absolutamente. […] Entonces, ¿significará que la ‘X’ ponga una ‘X’ en la cara de Dominik y CM Punk? Sin duda puede ser así, porque soy una gran partidaria suya». Estas son palabras de Zelina Vega.

► Drew McIntyre habla de CM Punk

«Estaría dispuesto a luchar contra un palo de escoba si alguien está dispuesto a pagarme dinero. El dinero habla», y así se pronunciaba Finn Bálor. Todos antes de que Dave Meltzer adelantara que es posible que Punk vuelva a WWE: «Si WWE no lo firma, no descartaría que AEW le diera otra oportunidad […] Pienso que quienes creen que la carrera luchística de Punk está terminada van a ver que están equivocados». Y ahora es el turno de Drew McIntyre, que ciertamente es el menos claro de todos ellos.

A The Scottish Warrior, le preguntaron recientemente por The Best in the World en Sportskeeda Wrestling y contestó así:

«Quiero decir, no tomo esas decisiones. Cuido lo que digo en las entrevistas. Pero él (CM Punk) es ciertamente controvertido y hace que la gente hable. Así que, lo dejo en eso.»

Podemos entenderlo como que vería con buenos ojos su retorno para generar todavía más atracción sobre WWE. O todo lo contrario. También podría entenderse que McIntyre piensa que Punk solo está provocando que la gente hable sin que realmente tenga nada claro sobre su futuro luchístico. Hace dos años, McIntyre hablaba así de Punk:

«Cualquier cosa que sea buena para la lucha libre, me parece genial. Yo estuve fuera de la compañía de 2014 a 2017, trabajando en la escena independiente y con IMPACT!, e intentando hacer de la lucha libre un lugar mejor y más sano, y ahora mismo es un lugar sano. Es un lugar increíble. Ayuda que WWE siga como líder, y cualquier cosa que pueda hacerla mejor, me parece genial. Así que sí, si marca la diferencia de una manera positiva, tiene mi visto bueno».