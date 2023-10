WWE y CM Punk habrían iniciado conversaciones para su regreso

Tras su despido de AEW, mucho se ha especulado sobre si el futuro de CM Punk continuaría atado o no al negocio de la lucha libre, aunque durante el programa de Monday Night Raw del último lunes Michael Cole le hizo una referencia mientras entrevistaba a Seth Rollins antes de que Shinsuke Nakamura le diera una paliza. Muchos notaron que el referido segmento fue un guiño a una promo que Punk pronunció en ROH en 2005 sobre ser él quien mueve a todos como títeres. El comentarista le preguntaba al Campeón Mundial de Peso Completo, apuntando que siempre se ha señalado a sí mismo como alguien que ejerce el rol de titiritero, pero que no lo ha podido aplicar durante su rivalidad con el Rey del estilo fuerte.

► ¿CM Punk volverá a WWE?

CM Punk y WWE tuvieron bastante controversia hace unos años cuando The Best in the World salió en malos términos de allí por cuestiones relacionadas con su contrato y diferencias creativas. Sin embargo, ahora, parece que las cosas podrían estar acercándose a que Punk haga su regreso, y ya al interior de la WWE no lo ven como un tabú puesto que, además de la referencia del segmento de Cole y Rollins, el propio Shawn Michaels estuvo de acuerdo en recibirlo con los brazos abiertos si se diera la oportunidad.

Después de que CM Punk fuera despedido de AEW, comenzaron a surgir rumores sobre su regreso a la WWE, más aún por el hecho de que la edición de este año de Survivor Series se llevará a cabo en Chicago, siendo este un momento propicio para su regreso. Ahora, si bien no estamos seguros de qué tan avanzadas están esas conversaciones, pero el reciente Wrestling Observer Newsletter señaló que podría haber algo de verdad en los rumores de que CM Punk podría estar de regreso a la WWE, al menos desde el lado de personas allegadas al luchador.

«Respecto a CM Punk, obviamente se habla mucho sobre su regreso. Ha habido rumores de que esto está sucediendo, pero los de la WWE solo han dicho que no se ha cerrado ningún acuerdo y los cercanos a Punk nos han dicho que su intención es regresar y las dos partes están en conversaciones. Uno esperaría que, si se llegara a un acuerdo así, el fin de semana de Survivor Series en Chicago fuera el momento para hacer el regreso sorpresa.»

Puede que CM Punk tenga la intención de regresar a la WWE, pero no estamos seguros de qué tan posible sea, considerando todo el riesgo que conllevaría, dado que acabó de salir de AEW en no muy buenos términos. Ahora, tendrán que hacer un análisis costo-beneficio de esta situación, que por primera vez no dependería un 100% de la decisión de Vince McMahon tras concretarse la fusión entre WWE y UFC el mes pasado.