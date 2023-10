Taylor Swift es una de las cantantes más famosa del mundo y cuenta con millones y millones de fans. Entre ellos, según descubrimos ahora, está Mick Foley. Más o menos.

La verdad es que en SÚPER LUCHAS no tenemos demasiadas oportunidades de hablar de ella. La última fue años atrás cuando tuvo sus más y sus menos con Becky Lynch (en realidad, la música nunca contestó a la luchadora). Pero en esta ocasión nos hacemos eco de las palabras de The Hardcore Icon en Foley is Pod.

► Mick Foley es un Swiftie

«Realmente disfruté todo el asunto de Taylor Swift y Travis Kelce. Por eso le pregunté a Grillo y tal vez podamos verificarlo, tal vez los Swifties puedan informarnos. ¿Se puede ser Swiftie sin realmente ser fan de la música de Taylor Swift? ¿Es posible? Ella me ha conquistado solo con su efusividad. Valoramos las expresiones faciales en el negocio de la lucha libre. Todas estas son fotos espontáneas. No es como si estuviera en una sesión de fotos.

«Cada expresión facial es un acierto. Creo que aporta una positividad real, simplemente me hace reír. No me desagrada su música, pero ciertamente no me consideraría fan. Simplemente disfruté mucho viendo cuánto se divirtió en ese juego y siempre he pensado que es una persona realmente positiva. Así que soy un Swiftie sin ser realmente un fan de Taylor Swift, si eso tiene algún sentido«.

Curiosamente, en el mismo episodio de su pódacst, Foley hablaba sobre Lynch y el deseo de esta de que fuera su manager:

«[…] ¿Sabes quién siempre ha querido que haga un ángulo, desde una perspectiva de mánager? Becky Lynch. Ella lo ha señalado varias veces. Le dije, ‘Becky, si puedes hablar con los que tienen el poder, lo haría’, pero a ella le está yendo muy bien por sí misma. Así que no puedo pensar en alguien en este momento que pueda beneficiarse de que yo esté de pie junto al ring como un hombre de mediana edad. Estoy abierto a ideas, sin embargo».