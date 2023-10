Mick Foley no fue creativo en WWE por Vince McMahon

Mick Foley siempre ha sido considerado como una mente creativa sobresaliente en la lucha libre profesional, tanto para sí mismo como para otras, pero nunca ha tenido un rol oficial dentro del equipo creativo de WWE o IMPACT. ¿Por qué? De ello habla en un reciente episodio de Foley is Pod.

► Mick Foley conoce sus límites

«Con WWE, no lo hice… Clint Eastwood dijo en Magnum Force: ‘Un hombre debe conocer sus limitaciones’, y mis limitaciones incluirían no pasar un tiempo extraordinario con el Sr. McMahon. Amo a Vince, pero no creo que pudiera operar. Él tiene una cierta forma de motivar a la gente y como Al Snow dijo en Wrestlers: ‘Una palmadita en la espalda está dos pies más arriba que una patada en el trasero’. Siempre respondí mejor a la palmadita en la espalda y Vince es más del tipo que da patadas en el trasero.»

«Me arrepiento de no haberme involucrado más en TNA en el aspecto creativo. Sí, debería haberlo hecho. Solía tener algunas buenas ideas en cuanto a la trama. Aunque no creo haber tenido una en mucho tiempo. Esa sería la razón. Mi hijo solía tener… cuando trabajaba para WWE, especialmente cuando trabajaba muy de cerca con el talento de NXT en sus promos, podía tener idea tras idea, pero yo dejé de tener esas ideas hace tiempo».

A modo de curiosidad, si bien The Harcore Icon no desempeñó ese papel, su hijo, Dewey Foley, trabajó como creativo de WWE de 2016 a 2022. De hecho, hubo un momento en que fue el escritor principal de 205 Live. Sin embargo, por voluntad propia, no fue despedido, abandonó la compañía.