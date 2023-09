Matt Hardy compara a Eddie Kingston con Mick Foley

«[…] En Memphis, había un enfrentamiento entre Nick Bockwinkel y Jerry Lawler. Creo que Nueva York, como mercado, esta ciudad es 100 veces más grande de lo que Memphis fue en su momento, pero si eres un verdadero fanático de la lucha libre, sabes que Jerry ‘The King’ Lawler contra Nick Bockwinkel fue una gran lucha. Para mí, Eddie Kingston es ese tipo de héroe para la ciudad de Nueva York, lo que Lawler fue para el mercado de Memphis […]». Tony Khan comparaba a Eddie Kingston con Jerry Lawler recientemente.

► Eddie Kingston, ¿como Mick Foley?

El presidente de AEW pronunciaba estas palabras antes de la lucha del Campeón de Peso Abierto STRONG NJPW con Claudio Castagnoli esta pasada noche en Grand Slam 2023, donde The Mad King no solo defendió el título sino que ganó el Campeonato Mundial ROH. Ahora, en espera de ver cómo comienza su nuevo reinado, así cómo continúa el otro, volvemos a las comparaciones, pues Matt Hardy considera que su compañero de vestidor es como Mick Foley, uno de los más grandes de la historia de la WWE.

El Hardy Boyz explica su punto de vista en un episodio reciente de The Extreme Life of Matt Hardy:

«Es un logro enorme para Eddie Kingston. Verdaderamente, esto está en su territorio. En muchos aspectos, me recuerda a una figura como Mick Foley. Es este tipo que no tiene el aspecto típico de un luchador profesional y no se comporta ni se presenta como un luchador profesional convencional.

«Tiene un estilo muy tosco, pero hay una carisma en su personalidad y la forma en que se muestra que simplemente atrae a las personas hacia él. Eddie Kingston es uno de esos tipos que desafiaron las probabilidades, al igual que Mick Foley lo hizo. Creo que Eddie Kingston tiene muchos objetivos que quiere lograr y que veremos cómo los alcanza en el futuro».