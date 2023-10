Jade Cargill: «AEW me preparó y ahora en WWE…»

Jade Cargill intentó unirse a WWE en 2019 a través de una prueba en el Centro de Rendimiento. Aquello no funcionó pero entonces inició sus entrenamientos con AR Fox en la WWA4 Academy. Más tarde, también se prepararía en The Nightmare Factory con Dustin Rhodes y QT Marshall. Ello la llevaría a AEW en 2021.

Tuvo el primer combate de su carrera en el Dynamite del 3 de marzo, cuando se unió a Shaquille O’Neal contra Cody Rhodes y Red Velvet. 64 luchas después -fue la Campeona TBS más longeva y tuvo una racha de 50 victorias- finalmente ha logrado firmar con el McMahon Empire.

► Jade Cargill: de AEW a WWE

¿Qué hubiera pasado de haberlo conseguido hace cuatro años? Nunca lo sabremos, pero Jade Cargill considera que fue una bendición iniciarse en la All Elite Company, como señala a People.

«Si me hubieras dicho hace unos tres años que iba a ser luchadora profesional, probablemente me habría reído a carcajadas. Siento que fue una bendición comenzar en AEW. Nunca habría tenido un comienzo mejor en ningún otro lugar«.

«Siento que estoy entrando en una nueva etapa. AEW me preparó. Me dio la piel más gruesa y resistente. Si hubiera sido parte de una máquina como WWE a una edad más temprana, probablemente habría estado demasiado metida en mi cabeza, pero debido a que he desempeñado varios roles en esta vida y ya he sido lanzada al fuego, esto simplemente me ha preparado para estos momentos».

En el caso de Jade Cargill podría decirse que no cambiaría nada de su pasado porque todo ha salido a las mil maravillas. Y su futuro puede ser espectacular, como muchos están presagiando. Hay quienes la ven convirtiéndose en una megaestrella de la lucha libre profesional en WWE.