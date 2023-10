Mick Foley: «Becky Lynch me quería como su mánager»

Hubo un tiempo en que puede que sí lo hubiera necesitado pero en la actualidad sería innecesario que Becky Lynch contara con un o una manager. Hubiera tenido sentido antes de convertirse en un fenómeno como The Man, cuando se estaba quedando atrás en comparación con Charlotte Flair, Sasha Banks y Bayley. No parecía tener demasiado que ofrecer como la típica babyface que no emociona a nadie. Quizá entonces le hubiera ayudado tener a alguien que hablara por ella.

► Mick Foley, ¿manager de Becky Lynch?

¿Alguien como Mick Foley? Nunca lo sabremos. No obstante, la ahora Campeona NXT se lo propuso en varias ocasiones al WWE Hall of Famer, según este revela en un episodio reciente de Foley is Pod. A modo de curiosidad, Big Time Becks rindió tributo a The Hardcore Icon durante su combate de reglas extremas con Tiffany Stratton en No Mercy 2023 durante el que retuvo el título cuando sacó un bate con alambre de púas para lastimar a su oponente.

«No puedo pensar en nadie en este momento. Porque honestamente, no creo que tenga mucho que ofrecer en un papel de mánager. ¿Sabes quién siempre ha querido que haga un ángulo, desde una perspectiva de mánager? Becky Lynch. Ella lo ha señalado varias veces. Le dije, ‘Becky, si puedes hablar con los que tienen el poder, lo haría’, pero a ella le está yendo muy bien por sí misma. Así que no puedo pensar en alguien en este momento que pueda beneficiarse de que yo esté de pie junto al ring como un hombre de mediana edad. Estoy abierto a ideas, sin embargo», dijo.

El martes que viene, en NXT, Becky Lynch va a exponer el título ante Lyra Valkyria.