Con el transcurrir de las semanas, fue cobrando fuerza la teoría de que CM Punk realmente buscaba dejar AEW, mientras al mismo tiempo, algunos seguidores especulaban con que The Elite trazaron un maquiavélico plan en pos de sacarlo de la empresa a través de Jack Perry y su ya memetizado «cry me a river».

Y es que varios medios coinciden en informar sobre la actitud mostrada por Punk, quien para nada parece afectado ante un final tan triste como «All Elite». Recupero un extracto de lo que publicó Nick Hausman de Haus of Wrestling.

«Por lo que sé, Punk busca evitar cualquier litigio y seguir adelante con su vida. Me lo describieron como alguien que respira aliviado ahora que está alejado del drama diario que parecía perseguirlo en AEW».

► CM Punk se evita la vergüenza ajena

Y en estas que ahora podemos conectar a CM Punk con AEW una vez más, por cortesía de Nick Hausman y Haus of Wrestling.

Como saben, Tony Khan es un «showman» muy particular, pero sus últimos tuits cargando contra WWE, tras su derrota ante NXT este martes, han ido demasiado lejos bajo el prisma de algunos.

Al respecto, Hausman añade lo siguiente.

«Haus of Wrestling envió la cita del tuit de Khan a muchas personas del negocio, y la reacción es similar a la que Alvarez describe. Una fuente en WWE con la que hablé me describió a Khan como alguien ‘pedante’, mientras otros estimaron que lució mal. Una fuente del entorno de CM Punk respondió diciendo que estas son las clases de cosas por las que se alegra de estar lejos de la compañía».

Resulta improbable un regreso de CM Punk a AEW, pues no sólo ya existiría un choque de caracteres entre el «Best in the World» y The Elite, sino también entre el veterano gladiador y Khan.

Y por otra parte, la percepción hacia Khan como gestor también se ve minada, pues muchos seguramente lo culpen de las salidas de Cody Rhodes (quien confesó la existencia un «asunto personal») y Punk, dos de los nombres más importantes que ha tenido su compañía.