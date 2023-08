Como «padre fundador» de AEW junto a Kenny Omega, The Young Bucks y Tony Khan, que Cody Rhodes dejara la casa Élite el pasado año siempre ha sido una de esas historias que parecen dejar cabos sueltos para quienes buscamos el porqué.

Aunque el propio Rhodes dejó entrever causas extramonetarias (algo ya sugerido por Kenny Omega) bajo una de sus primeras entrevistas pos-AEW, concedida a BT Sport.

«Por desgracia, no puedo hablar del asunto en sí. Tengo un sincero respeto por Tony Khan y espero que el futuro le sea generoso porque financió todo este movimiento, empezando por ROH, luego All In, AEW, y pudo comprar esa videoteca. Supongo que nos distanciamos. Si le hubiera pedido ‘eso’, es el tipo de hombre que me lo hubiera dado. De verdad creí que era momento de irme, no puedo hablar de temas personales, no fue nada malo ni escandaloso, simplemente no nos pusimos de acuerdo […]

► Pacto (de silencio) entre caballeros

Para Triple H, que Cody Rhodes cambiara de aires sólo respondió a su necesidad de triunfar bajo los focos de WWE, y no «ser campeón o la cara de una empresa secundaria». Estas palabras pueden escucharse durante el documental American Nightmare: Becoming Cody Rhodes, recientemente estrenado en Peacock. Y allí, igualmente el ex Campeón TNT se ve en la tesitura de hablar de las razones que motivaron tal giro en su carrera.

«Dejé AEW por un asunto personal, ya está. Pero el resultado de dejar AEW es la oportunidad de ir por el mayor sueño que he tenido, y el primer sueño que tuve en mi vida».

De nuevo, Rhodes evita entrar en detalles, y Dave Meltzer explica el silencio del gladiador dentro del Wrestling Observer Newsletter de esta semana.

«Como se esperaba, por el acuerdo que hicieron Cody Rhodes y Tony Khan cuando él se marchó, no se dieron detalles sobre por qué dejó AEW en el documental producido por WWE que se estrenó el 31 de julio. «Es de hecho lo máximo que ha dicho al respecto, aunque muchas veces ha dicho que rumores con The Young Bucks involucrados no tuvieron nada que ver. No hay discusión de que acabó siendo el movimiento correcto para su carrera y uno de los mejores movimientos que ha hecho WWE porque es parte importante de sus negocios, junto a The Bloodline y Sami Zayn, Paul Levesque tomando el grueso del trabajo como jefe creativo y muchas otras cosas que fueron parte del cambio de tendencia. Levesque, básicamente, dijo que Rhodes se marchó porque no quería ser campeón de una promotora secundaria».