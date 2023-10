Melina fue despedida de WWE en el año 2011 después de siete trabajando en la compañía y ser una de sus luchadoras más importantes, ya fuera individualmente, como Campeona de las Divas o Campeona WWE, como integrando el trío MNM con Johnny Nitro y Joey Mercury. Acabaría volviendo en varias ocasiones pero nunca a tiempo completo como entonces. En la actualidad, sigue ligada a la lucha libre profesional en distintos roles.

► El adiós de Melina a WWE

Pero volvamos a su salida de la empresa pues de ella estuvo hablando Melina recientemente en Wrestling Shoot Interviews. La luchadora cuenta que sabía que le iban a rescindir el contrato después de haber tenido una discusión con Vince McMahon durante una grabación de SmackDown que le hizo sentir que sus días como Superestrella estaban contandos.

«No supe que me estaban despidiendo hasta el día siguiente. Al día siguiente… fui a apoyar a John [Morrison] porque tuve que llevarlo a SmackDown porque estaba trabajando en… creo que era SmackDown o ECW. Lo llevé al espectáculo, así que me quedé y estaba en gorilla. Vince pasó y se detuvo, se volvió y me miró y me dijo: ‘ten una buena noche’.

Luego se dio la vuelta y se fue, y todos los chicos estaban como ‘WOW, aseguró decirte buenas noches’. Yo estaba como ‘mi*rda, me van a despedir’. Ellos decían ‘Oh, cálmate, Melina, no te van a despedir’. Yo decía ‘solo me dijo que me fuera al diablo, pero con un buenas noches’. Y, efectivamente, unos días después, me despidieron. Lo vi venir, lo vi venir.»

No hace mucho, Melina dio a entender que volverá a luchar, pero su último combate fue a mediados de septiembre de 2022 en MCW Ladies Night.