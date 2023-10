WWE no lamentará demasiado haber dejado escapar a Adam Copeland. El otrora Edge suma ya casi 50 primaveras y poco más podía aportar ya al producto del Imperio McMahon, tras su inesperado regreso competitivo en 2020 y varias luchas de relevancia, con estelar de WrestleMania incluido.

Y los números por ahora le dan la razón. WrestleDream generó la taquilla más baja para un PPV de AEW, a pesar del runrún sobre el debut de Copeland, y el pasado miércoles, Dynamite obtuvo un rating inferior al de la semana anterior. Asimismo, Collision, donde Copeland también estuvo, presentó una asistencia modesta (sin datos aún de sus cifras de audiencia).

Veremos si el primer combate de Copeland como «All Elite» este martes propicia que la casa de Tony Khan saque músculo en su nueva batalla televisiva contra NXT, marca sobre la que se dejarán ver para la ocasión John Cena e incluso, parece, The Undertaker.

► De la «Punk Era» a la «Rated-R Era»

Ante los micrófonos de la más reciente entrega de la Wrestling Observer Radio, Dave Meltzer hace una sustanciosa previa sobre dicha «Tuesday Night War» que tendrá lugar mañana.

«Ellos [AEW] no están candentes, chico, están gripados. ¿Y cómo cambiar eso? Tío, es complicado… Edge estuvo allí [en Collision] y no hizo que se vendieran muchos boletos. Edge es buen luchador, habla bien y todo eso, pero no es [CM] Punk, en cuanto a diferenciador […] Será difícil que AEW cambie lo gripados que están ahora mismo. No es el fin del mundo, deberían obtener un buen acuerdo televisivo, no estoy preocupado de su futuro ni nada de eso. Pero volver al punto donde estaban hace un año será muy complicado».

Collision, nadie lo niega, ha visto caer su audiencia tras el despido de CM Punk de AEW, pero no podemos decir que con el «Best in the World» arrojara unos números muy boyantes. Y si hablamos de Dynamite, Punk fue incapaz de que el programa estrella de AEW elevara su popularidad hasta situarse en un punto donde estuvieran capacitados para competir directamente contra Raw, como tiempo atrás previó Cody Rhodes.

La verdadera pregunta es si alguien tendría hoy día la capacidad de elevar el nivel «mainstream» de AEW, porque obviando el primer salto para establecerse en televisión, apoyándose en Chris Jericho, Jon Moxley y Sting, posteriormente ni Punk, ni Bryan Danielson, ni Adam Cole lo han logrado. Y un servidor diría que Copeland tampoco cambiará la dinámica.