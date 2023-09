CM Punk «suspira aliviado» por dejar AEW

Dos semanas después del despido del año, cuando Tony Khan reveló al inicio del episodio de AEW Collision del pasado día 2 que CM Punk ya no formaba parte de su empresa, el debate sobre esta resolución que muchos creíamos cuestión de tiempo sigue candente.

Según el devenir de los hechos, surgen dos vertientes de opinión: quienes creen que The Elite, vía Jack Perry, le hizo la cama a Punk para que acabara despedido, sabedores de la piel fina de este, o quienes piensan que en realidad el propio «Best in the World» buscaba salir de AEW. Y lo cierto es que ambas teorías pueden ser complementarias.

Poco después de conocerse el bombazo informativo, Dave Meltzer y Bryan Alvarez especularon sobre la segunda.

Ahora, esa teoría de un CM Punk en busca de su cese de algún modo cobra fuerza con el siguiente reporte de Nick Hausman.

«[…] Haus of Wrestling, desafortunadamente, no ha podido confirmar si Punk tiene una cláusula no competitiva tras su cese de AEW. Preguntando por la posibilidad de una, sin embargo, supe que Punk no tiene litigios pendientes contra Tony Khan tras su cese. Considerando cómo dijo Khan que su vida estuvo en peligro durante el altercado de Punk en AEW: All In London, mucha gente me ha preguntado si Punk podría considerar emprender acciones legales, y me han dicho que no es el caso.

«Por lo que sé, Punk busca evitar cualquier litigio y seguir adelante con su vida. Me lo describieron como alguien que respira aliviado ahora que está alejado del drama diario que parecía perseguirlo en AEW.

«No hemos podido averiguar si hay alguna acción legal pendiente en AEW o por parte de Tony Khan hacia Punk, pero las cosas entre ambas partes parecen estar calmadas […]»