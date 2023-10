¿Cómo ven en AEW los tuits polémicos de Tony Khan?

«Esta semana, se rompieron dos rachas de calificaciones en activo de dos grandes leyendas con décadas de experiencia. Con todo el respeto, hasta el enfrentamiento directo de esta semana entre AEW en TBS y WWE en USA, ni John Cena ni The Undertaker habían estado nunca en un programa de la WWE con menos de 1 millón de espectadores totales y menos de 400,000 en la demografía.» Tony Khan tenía ganas de guerra horas después de terminar la disputa televisiva AEW vs. NXT.

► Los tuits polémicos de Tony Khan

Y ciertamente las reacciones no se hicieron esperar, con el presidente All Elite recibiendo incontables respuestas, tanto positivas como negativas, a sus palabras, que en publicaciones anteriores a la señalada atacaba a Vince McMahon, Triple H y Shawn Michaels. Ahora, también dentro de su compañía hay quienes tienen un punto de vista sobre la polémica creada por Khan. Por un lado, nos informa de ello nuestro compañero Bryan Álvarez en un episodio reciente del Wrestling Observer Live:

«He oído que [algunos dicen que] Tony necesita alejarse de su teléfono y dejar de tuitear. ¿Sabes de quién lo oí? No solo de WWE, bueno, sí, también de WWE, pero también de AEW. Están diciendo ‘¿alguien le quita el teléfono a este tipo?’«

Por el otro, contamos con información también de Fightful:

«De las personas con las que hablamos, no hubo una preocupación real o problemas con esto, y la mayoría de las reacciones reflejaron lo que se vio en las redes sociales: algunos pensaron que no debería haber tuiteado en absoluto, mientras que otros creyeron que se estaba divirtiendo con una situación que no le favorecía. Otro señaló que justo después del tuit, anunció una serie de combates para el próximo episodio de Dynamite mientras la gente estaba en su perfil.»