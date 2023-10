Road Dogg: «Elias tiene futuro en la lucha libre»

Muchas superestrellas de la WWE fueron despedidas de la compañía a raíz de la fusión de la WWE con UFC el mes pasado. Hubo algunos nombres sorprendentes como Mustafa Ali o Dolph Ziggler, pero hubo otros que no lo eran tanto y que incluso no habían tenido tiempo significativo en pantallas, convirtiéndolos en prescindibles. Elias pertenecía a este grupo, ya que nunca tuvo cabida desde que Triple H se hiciera con el mando creativo el año pasado.

► Road Dogg habló bien de Elias

Durante la última edición del podcast Oh… You Didn’t Know, se le preguntó a Road Dogg sobre el potencial del músico y luchador recientemente despedido Elias, y este manifestó que posee un futuro fuera de la WWE, a quien específicamente le gustó su música, mientras lamentaba que WWE posiblemente se haya centrado demasiado en su música y no lo suficiente en su lucha libre. El miembro del Salón de la Fama WWE cree que Elias tuvo la oportunidad de mostrar su buena fe en la lucha libre en su personaje de Ezekiel.

«Él tiene un futuro en la lucha libre, un 100%. Si el otro lugar no lo recoge, no sé por qué tú no lo harías. Hay dinero sobre la mesa con música. Hay un futuro para él«.

Elias parece tomarse su salida con calma, y en su momento reflexionó sobre su carrera en la WWE, desde sus días como «The Drifter» hasta tener un álbum número uno en iTunes e incluso compartir ring con John Cena y The Undertaker, e incluso reveló que él era el que personificó a su hermano Ezekiel. en WrestleMania. El guitarrista había estado en la empresa desde que firmó un contrato de desarrollo en 2014.